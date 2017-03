Jedes vierte im Jahr 2016 in der Schweiz verkaufte Velo hatte einen Motor. Auch auf dem Singletrail wiederholt sich die Erfolgsstory für die Bikes mit den Aggregaten von Bosch, Shimano und Co. an Bord, diese legen mächtig zu. Wichtig zu wissen: Die E-Mountainbikes graben den konventionellen Bikes das Wasser ab.